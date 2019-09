Las palabras de Ricardo Gareca a Kevin Quevedo minutos antes de su debut

El jueves pasado, Kevin Quevedo debutó en la Selección Peruana. El atacante de Alianza Lima vistió la 'bicolor' durante los últimos 15 minutos del duelo amistoso ante Ecuador y dejó una buena sensación en toda la hinchada.

Se sabe que Ricardo Gareca suele tener un contacto cercano con los jugadores, es así como 'Kevegol' reveló la conversación que tuvo con el DT de la Selección antes de entrar a la cancha.

"Me preguntó por qué lado me siento más cómodo y me puso por la banda. Me dio libertad para moverme, me dijo que haga los recorridos poder hacer gol", sostuvo Kevin Quevedo para Movistar Deportes.

"Entré con ganas de hacer un gol, con ganas de sumar en el equipo, así sea el primer partido, pero no salieron las cosas. Tuve muchos nervios, siempre están, pero entré con ganas de hacer las cosas bien y eso me ayudó", continuó el jugador.

El próximo duelo de la Selección Peruana será ante Brasil. El enfrentamiento está programado para el martes 10 de setiembre a las 10:00 p.m. (hora peruana) en Los Ángeles, Califormia.

