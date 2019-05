Estuvo a punto de no ir: Paolo Guerrero y la historia que no conocías sobre su traspaso a Bayern Munich

Paolo Guerrero es uno de los jugadores más representativos de la Selección Peruana y ello lo logró a base de esfuerzo. El delantero nacional tuvo su primera experiencia en uno de los clubes más grandes del mundo (Bayern Munich), aunque la historia pudo ser distinta.

"Me gustaba ver mucho fútbol de Europa y veía la calidad, el roce que se tenía. Me gustaba. Cuando integre la sub 17 me llegaron propuestas de Bélgica, pero mis papás dijeron que podía llegar a algo mejor y luego llegó el Bayern", sostuvo a Movistar Deportes.

Paolo Guerrero también contó lo difícil que fue acostumbrarse al fútbol alemán y más aún por la lejanía que tuvo con su familia desde su partida a Europa.

"Vinieron a invitarme para ver si me acostumbraba porque me iba solo. En Perú mi mamá me hacía todo. En Alemania, a veces cocinaba y era malísimo. Con el idioma también sufrí bastante", agregó el atacante.

El delantero de la Selección Peruana quedó dentro de la lista preliminar para la Copa América, aunque es casi un hecho que también quedará dentro de los 23 elegidos para representar al país en el certamen de países más antiguo del mundo.

