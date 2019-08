Paolo Guerrero: la medida de fuerza que tomará Inter para liberarlo de los amistosos ante Ecuador y Brasil

Internacional de Porto Alegre quiere a Paolo Guerrero para disputar el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Brasil ante Cruzeiro. El club hará todo lo posible para obtener la liberación del jugador de la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Ecuador y Brasil. Las fechas se cruzan y el club quiere sí o sí al 'Depredador'.

GloboEsporte afirmó el Inter tratará en persona con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para garantizar la presencia de Paolo Guerrero contra Cruzeiro el 4 de septiembre. El director ejecutivo Rodrigo Caetano se embarcará esta semana rumbo a Lima para intentar liberar al peruano.



La situación involucra al amistoso de la Selección Peruana en la próxima fecha de la FIFA. Perú enfrenta a Ecuador y luego a Brasil el 5 y 10 de septiembre, respectivamente. El calendario coincide no solo con el juego de regreso contra Cruzeiro, sino también con el partido único de la final de la Copa Brasil, el 11 de septiembre, si el Inter avanza.



En contacto con GloboEsporte el viernes pasado, el gerente de la Selección Peruana, Antonio García Pye dijo que aún no ha recibido contacto oficial del Inter con la solicitud de liberación del atleta. Y la tendencia es que la solicitud, cuando se formalice, no se otorgará. La política de federación no es hacer excepciones para este tipo de solicitud.



"Todavía quedan tres semanas hasta la confrontación del 'Colorado' con Cruzeiro, para el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa de Brasil. Serán largos días de aprehensión para el club gaucho hasta que, o no, obtenga la aprobación de la FPF para contar con Paolo Guerrero", dijo el medio de Brasil.



