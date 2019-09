Tenemos Paolo Guerrero para rato: "Aún no pienso en el retiro, me siento como un niño"

Tras perder la Copa de Brasil, Paolo Guerrero concedió una entrevista para FOX Sports Radio Perú, donde reveló algunos detalles tanto de su vida futbolistica como personal. Además habló sobre un posible retiro.

"No me he establecido una edad para jugar. Me siento muy bien y preparado físicamente, además de mentalmente fuerte. Todavía quiero conseguir muchos objetivos y seguir jugando al fútbol. No he pensado en el retiro, cada vez me siento más como un niño que quiere continuar jugando y lograr muchas cosas más en este deporte", dijo el delantero de la Selección Peruana.

Paolo Guerrero también se animó a hablar sobre la posibilidad de ser entrenador:"Veo difícil que sea entrenador porque soy muy temperamental. Hay que tener, obviamente, tino para saber llevar emociones y manejar tu grupo de jugadores. Así como te pueden tocar buenos profesionales, también me pueden tocar otros un poco complicados. No me he puesto a pensar ese tema, quizá algún día sí porque uno no puede decir nunca".

Finalmente, el delantero del Sport Club Internacional manifestó que siempre aprende algo de sus entrenadores," son personas mayores que yo y saben mucho más porque han tenido más vivencias también" concluyó Guerrero.

En las próximas horas, la FPF estaría enviando las cartas a los clubes internacionales en busca de solicitar los permisos para los jugadores de la Selección Peruana ante la proximidad de los amistosos de Octubre por fecha FIFA ante Uruguay. Solo queda esperar a ver si el goleador de la 'bicolor' estará entre los convocados.

