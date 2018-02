Paolo Guerrero es una pieza fundamental en el equipo de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ lo quiere, cuanto antes, listo para defender los colores de la Selección Peruana , porque el Mundial Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina. Y claro, el ‘Depredador’ y su defensa espera pacientes, hasta que su caso se resuelva en el TAS.

Sin embargo, desde la FPF ven poco probable que Paolo Guerrero sea convocado a los amistosos que se desarrollarán en marzo, debido a que el ‘Depredador’ juega contra el tiempo, mientras su caso se resuelve en los tribunales.

“Es difícil que llegue a los amistosos en marzo, aunque ojo que el TAS puede ser bien rápido en su decisión y demorarse solo unos días. Pero si Guerrero llega, sería bien al filo del límite de tiempo si logra una disminución del castigo o la absolución total. Si lo liberan, para él lo primero es volver al Flamengo”, dijo Juan Carlos Oblitas a El Comercio.

Es preciso señalar que Perú realizará una gira por Estados Unidos para enfrentar a Croacia e Islandia, el gerente de la Selección dijo que el plazo FIFA para presentar la lista de convocados vence entre el 3 y 4 de marzo. Por esta razón la lista se daría a conocer el viernes 2 de marzo.

Aquí te mostramos todos los amistosos que afrontará Perú

► Perú vs. Croacia: 23 de marzo (Miami)

► Perú vs. Islandia: 27 de marzo (New York)

► Perú vs. Escocia: 29 de mayo (Lima – 8:00 p.m.)

► Perú vs. Suecia: 9 de junio (Estocolmo – por definir)



La nueva ‘locura’ de Vargas que opacó la entrevista de Enmanuel Páucar [VIDEO]