Paolo Guerrero: "Yo siempre dije la verdad. Solo quería que se investigue"

En las últimas horas, el problema sucedido con Paolo Guerrero dio un giro inesperado. Nuevas declaraciones a favor del delantero salieron a la luz y el capitán de la Selección Peruana salió a confirmar sus versiones ya mencionadas anteriormente.

Paolo Guerrero declaró sobre las nuevos indicios que demostraron su inocencia desde un principio. Según el delantero peruano, el hotel involucrado nunca le brindó el apoyo necesario para poder limpiar su nombre.

”Ellos no me quisieron ayudar, me cerraron la puerta. Todos los mozos vinieron con el mismo speech, entonces esto estuvo planeado. Han hecho que los mozos estudien algo y lo repitan”, declaró Paolo Guerrero para Cuarto Poder.

El jugador de la Selección Peruana volvió a repetir las versiones que desde un principie mantuvo. Efectivamente, Paolo Guerrero no sabía como se había contaminado. Por el momento, los temas legales se los deja a sus abogados.

"Yo tampoco sabía como me había contaminado. Yo siempre dije la verdad. Solo quería que se investigue”. Además señaló que se enteró de cosas que sucedieron mientras se investigaba su caso: "Yo ya sé que escondieron al mozo, que no lo dejó ir a su casa. Yo ya sé muchas cosas, el hotel no quiso apoyarme.", contó Paolo Guerrero.

Residentes peruanos en Argentina demostraron su afecto por Paolo Guerrero, actual referente del Internacional de Porto Alegre. (Video: Twitter @_eduardodeconto)

