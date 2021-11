Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se reencontraron en La Videna. La ‘Foquita’ subió una fotografía junto al ‘Depredador’, quien se encuentra recibiendo tratamiento para recuperarse de una lesión en la rodilla para reaparecer pronto con la Selección Peruana.

El delantero de Alianza Lima se mostró muy emocionado por ver nuevamente a su ‘compadre’ y publicó una imagen juntos en una de sus historias de su cuenta oficial de Instagram. “Llegó mi amigo, mi hermano. Te amo”, escribió el popular ‘Jeffry’, quien está entrenando en miras a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Es importante mencionar que Guerrero rescindió contrato con el Internacional para viajar a Alemania y recuperarse de la lesión en la rodilla. Esta dolencia le impidió participar de los encuentros ante Bolivia y Argentina por la pasada fecha triple con la Selección Peruana, aunque sí pudo estar frente a Chile.

Tras más de una semana de romper su vínculo con el club brasileño, las buenas noticias llegan para el ‘Depredador. La madre del futbolista, Petronila Gonzáles, confirmó que su hijo se está recuperando. “Está mejor, bastante mejor. No necesitó que lo operen, sino más bien tratamiento. Aquí hay muy buenos doctores. Nos vamos contentos”, señaló al canal Integration Fernsehen y ahora regresó al Perú para continuar con su rehabilitación.

Tras la partida del ‘Depredador’ del Internacional, los hinchas de Alianza Lima se ilusionan con tenerlo junto a Jefferson Farfán en el ataque blanquiazul el próximo año. Sin embargo, Julio’ Coyote’ Rivera, hermano de Paolo, confesó que Guerrero no desea volver al club blanquiazul. “En los planes de Paolo aún no está volver a Alianza Lima. Él quiere terminar su carrera en el exterior y no creo que el próximo año juegue en Perú”, señaló en ‘Las Voces del Fútbol’.

Jefferson Farfán subió una fotografía junto a Paolo Guerrero, quien se encuentra recibiendo tratamiento para recuperarse de una lesión en la rodilla





