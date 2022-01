Paolo Guerrero decidió festejar su cumpleaños el pasado 2 de enero del 2022. El delantero de la Selección Peruana se reunió con su círculo más cercano para celebrar sus 38 años y generó polémica debido a que nuestro país aún se encuentra afectado por la pandemia por coronavirus.

Diversas reacciones salieron a la luz tras la fiesta, entre ellas, la de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, quien conversó con DirecTV Sports y se refirió a lo sucedido. Dejó en claro que no estaba de acuerdo con este tipo de reuniones multitudinarias.

“Yo particularmente no hubiera hecho la fiesta, yo no la hubiera hecho”, inició el exfutbolista tras ser preguntado por el hecho. “Yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo Gareca, pero ahí viene esa línea que no tenemos que cruzar, la línea de la irresponsabilidad. Yo me cuido y cuido a los demás”, dijo.

“No estoy de acuerdo, pero fue mucho más lindo para mucha gente opinar sobre lo de Paolo Guerrero, que opinar sobre la cantidad inmensa de fiestas que hubo por todo lado, (ocurre) porque es Paolo Guerrero”, sentenció Juan Carlos Oblitas.

El exdelanter de Inter de Porto Alegre se encuentra actualmente sin equipo y entrena en la Videna. Paolo Guerrero viene trabajando en la recuperación de su rodilla, la cual lo dejó fuera de los partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Por el momento, el ‘9′ de la Selección Peruana no se ha referido sobre lo sucedido y ha preferido guardar silencio. “Si en algún momento me manifiesto te lo haré saber. Hace un rato no te pude responder porque llegaba tarde y tenía que entrenar, me estaban esperando”, indicó el atacante en ‘Canal N’.





