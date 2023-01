Racing Club presentó, de manera oficial, a Paolo Guerrero como su flamante refuerzo para la presente temporada. El ‘Depredador’ no pudo ocultar su emoción al defender los colores de uno de los históricos de Argentina, aunque tampoco pudo dejar de lado su deseo de regresar pronto a la Selección Peruana.

“Claro que me gustaría defender la camiseta de Perú. Siempre he dicho que si la Selección Peruana me necesita, voy a estar ahí, pero eso dependerá -primero- de mi rendimiento en el equipo”, sostuvo el delantero nacional en conferencia de prensa.

Paolo Guerrero es consciente de que aún le falta recuperar su mejor estado físico, pero sabe que con trabajo constante se acercará al nivel que lo convirtió en uno de los referentes y goleadores de la Selección Peruana, experiencia que buscará poner a disposición de Racing Club con la intención de sumar la mayor cantidad de títulos posibles.

“Físicamente, estoy poniéndome bien. No podría decir un número (del 1 al 10) porque recién comencé a entrenar ayer, pero estoy dando todo para estar al 10 pronto y estar con el grupo para ser tomado en cuenta”, agregó el futbolista con pasado reciente en Avaí FC de Brasil.

¿Por qué Guerrero eligió la ‘22′ en Racing Club?

Paolo Guerrero dio detalles de la elección del número de su indumentaria, el mismo que posee una historia importante dentro de Racing Club, por lo que tendrá una responsabilidad enorme al momento de portarla en la camiseta de los de Avellaneda.

“El 22, primeramente, porque tiene mucha historia. Mi primera respuesta fue que cualquier número, pero cuando me lo propusieron, lo recibí con mucho orgullo, ya que Diego Milito -quien fue ídolo aquí- lo tuvo”, finalizó el delantero que llegó a Argentina proveniente de de la liga de Brasil.





