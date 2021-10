Paolo Hurtado integró el grupo de la Selección Peruana durante las Eliminatorias y el Mundial Rusia 2018. Es decir, Ricardo Gareca le conoce a la perfección. Sin embargo, diversas circunstancias le alejaron de las convocatorias, pero apunta a regresar y lo expresó abiertamente después de entrenar por primera vez con Unión Española, su nuevo club.

“Mi objetivo es regresar a la Selección Peruana y estar en una liga competitiva como la chilena, me ayudará bastante”, dijo el ‘Caballito’ en una conferencia de prensa desde las instalaciones de los ‘Hispanos’. Eso sí, el retorno a la blanquirroaj dependerá del protagonismo que tenga en el conjunto sureño.

Paolo Hurtado saltó a la cancha por última vez en marzo con la camiseta de Lokomotiv Plovdiv de Hungría. Luego, el jugador alcanzó un acuerdo para desvincularse y retornó a nuestro país para atender asuntos personales. Durante aquel periodo, el atacante estuvo inactivo, aunque esperando una nueva chance.

Paolo Hurtado se unión a los trabajos con Unión Española. (Foto: Twitter de Unión Española)

“Tuve opciones de ir a otros equipos, pero cuando me hablaron de Unión Española, me contaron que era una buena institución, seria. Quería estar un sitio estable y estoy contento de llegar aquí”, agregó el ex Alianza Lima y de inmediato admitió que debe ponerse en buena forma para ganarse un espacio en la oncena.

“Sobre la forma física, hay que prepararse, poco a poco iré consiguiendo mis objetivos en ese aspecto, es solo cuestión de tiempo”, agregó Paolo Hurtado. “Los compañeros y el comando técnico me han recibido muy bien. Eso ayuda para mi adaptación, así que estoy tranquilo y contento”, indicó sobre la importancia del ambiente en el que trabajará.

Paolo Hurtado también comentó sobre el lugar de la cancha en el que se puede sentir cómodo. “Hace tiempo jugaba de extremo y en los últimos años jugué de número 10 y no hay problema con eso. Estoy aquí para ayudar al equipo y en la posición en la que me pongan, trataré de dar lo mejor. Estoy preparado para todo”, cerró.





