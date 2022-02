El primer partido de titular de Santiago Ormeño fue ante Ecuador, por la fecha 16 de las Eliminatorias. El ‘9′ de la Selección Peruana, que milita en el León de México, no tuvo su mejor desempeño. Incluso, Ricardo Gareca lo cambió para el segundo tiempo. Pese a ello, el atacante tuvo respaldo de sus compañeros. Por ejemplo, Sergio Peña manifestó que “la otra fecha tal vez hace gol y lo aman”.

Pero no fue el único. Desde la familia, por supuesto, arroparon al delantero. Dos días después del partido por Eliminatorias Qatar 2022, Walter Ormeño, el papá del futbolista, dio sus impresiones respecto al rendimiento de su hijo: “Es un orgullo para nosotros que haya sido titular en un partido de Eliminatorias. Aunque no estamos tan contentos con el desempeño a partir de ese partido que fue atípico, raro. Un gol rápido te parte los planes que tenías”.

En entrevista con RPP, Walter Ormeño sostuvo que “más allá de lo que hizo o no Santiago en el partido contra Ecuador, Perú como colectivo no tuvo el rendimiento de otras veces. Todo el mundo tilda de malísimo a Santiago. Pero el fútbol es así, si hubiera hecho el gol de la victoria, la gente diría que es un crack. El fútbol es así”.

“No digo que la gente sea injusta con Santiago, pero creo que habla en caliente. Sin ir muy lejos también se hablaba así de Edison Flores, que no querían que lo convoquen e hizo cuatro puntos”, comentó.

Walter Ormeño, asimismo, dio detalles del sentir del exjugador de Puebla. “Está muy afectado porque no tuvo un muy buen desempeño. No tuvo mucha participación, estuvo muy aislado, no puedes evaluar un partido cerrado y sin mucha llegada del equipo peruano”, contó.

Por último, el papá de ‘Ormedeus’ reveló que la ilusión de Santiago “es jugar el Mundial, faltan siete meses y lo que él quiere es ser la figura del fútbol peruano, ser lo que fue Paolo (Guerrero) o Jefferson (Farfán)”.





