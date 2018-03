Selección Peruana: ¿Qué pasó entre Jefferson Farfán y Magaly Medina?

Jefferson Farfán fue noticia este lunes al salir al aire en un programa de espectáculos y dar su punto de vista sobre una acusación que le había hecho la conductora de televisión, Magaly Medina.

Magaly dijo que la 'Foquita' la hizo ir hasta su casa en Rusia para concederle una entrevista y después se negó a dársela. Por lo que reclamaba que el futbolista le devuelva todo el dinero invertido.

Ante esto, Jefferson Farfán salió al frente y dio su versión de los hechos. El delantero de la Selección Peruana se mostró muy ofuscado por el incidente.

"No he tenido ninguna comunicación con la señora Magaly Medina. Yo tuve una comunicación con un coordinador y se pactó en una entrevista porque se trata del canal del mundial, pero no hablar de espectáculos y menos hablar con la señora porque en muchas ocasiones se ha referido mal de mi persona, de los futbolistas y es complicado tener una charla con ella", dijo Frafan en el programa En Boca de Todos.

"Jamás le daría una entrevista a una señora que se ha metido, no solamente con mi hermano Paolo Guerrero, sino con todos los futbolistas a nivel nacional. Los futbolistas supuestamente éramos lo peor y ahora quiere entrevistar a uno. ¿Para qué?", culminó.

