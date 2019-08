Selección Peruana: "Pedro Aquino le va a terminar quitando el puesto a Renato Tapia o a Yoshimar Yotún"

Después de seis meses, Pedro Aquino regresó a las canchas como titular en la Liga de México. El futbolista se recuperó de la lesión que le aquejaba y espera con ansias el llamado a la Selección Peruana para los próximos amistosos FIFA que se jugarán en Estados Unidos.

Es importante destacar que Aquino no formó parte del equipo dirigido por Ricardo Gareca que representó a Perú en la Copa América 2019. En ese tiempo, el 'Tigre' logró consolidar una dupla de volantes mixtos entre Yoshimar Yotún y Renato Tapia.

Por tal motivo, de volver a vestir la 'blanquirroja' Aquino tendrá que pelear por un puesto con uno de los dos futbolistas que hoy tienen la titularidad. Al respecto, Chemo del Solar aseguró que el jugador está en las condiciones de dejar fuera a cualquiera de los dos.

"A mi me gusta más Aquino, me parece que tiene todo para ser titular. Me atrevería a decir que, si se llega a recuperar de su lesión y se pone en forma, va a jugar mucho en las eliminatorias. Tiene la capacidad para dejar fuera a Tapia o a Yotún", sostuvo durante la transmisión de FOX Sports Radio Perú.

En la misma línea, Chemo del Solar también resaltó las cualidades del volante peruano en la cancha y recordó cuando estuvo bajo su dirección, en equipo 'bajopontino'.

"Con Aquino yo trabajé seis meses en Sporting Cristal el 2017. Es agresivo para marcar, sale con la pelota, te juega con los dos perfiles, le pega al arco, cabecea muy bien. Es un jugador completo, me sorprendió las condiciones que tenía y todavía puede dar más", sostuvo.

"Ahora ha tenido lo de la lesión pero es muy bueno, creo que cuando se ponga en forma le va a terminar quitando el puesto a alguno de los que está ahí, de todas formas", concluyó.

