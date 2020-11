A nueve días del duelo entre la Selección Peruana y Chile, por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, prestarle atención a Pedro Aquino es un buen remedio contra la ansiedad. Su hoja de vida no miente: en el 2018 ya le marcó un doblete al cuadro de Reinaldo Rueda; esta temporada marcha puntero con León en México; y -según los registros ante Paraguay y Brasil- es fijo en la pizarra de Ricardo Gareca. Aquí nos habla de todos esos escenarios y, por supuesto, de cuánto sumará la presencia de Gianluca Lapadula en ataque.

Si bien son candidatos por el presente que muestra León, ¿con quién sienten que van a pelear el título: con América, Tigres o Cruz Azul?

Sí, está complicado. Somos uno de los favoritos pero en la liguilla se juega de vida o muerte, cualquiera te puede ganar y también le puedes ganar a cualquiera. Hay que prepararnos bien para sacar adelante este campeonato, que es lo que todos nosotros nos hemos puesto de meta.

¿Se puede decir que ya estás completamente adaptado a una liga tan dura y competitiva como la mexicana?

La verdad, sí. Adaptado estoy pero trato de seguir creciendo porque cada día va mejorando el fútbol mexicano, cada día aparecen nuevos jugadores, nuevos equipos. Entonces yo creo que esto es el día a día.

Eres consciente de que en las redes sociales el hincha te quiere y pide que juegues…

Jorge Arriola (su representante) me comenta porque no soy de leer los comentarios y cosas así. Yo trato de jugar y de hacer las cosas bien y que en la cancha se hable de mi juego.

A partir de lo que se vio en el arranque del proceso eliminatorio y el buen desempeño que mostró el mediocampo (Pedro Aquino, Renato Tapia y Yoshimar Yotún), ¿esta fecha doble la tomas de otra manera, con esta posibilidad latente de mantener la titularidad?

Como siempre lo he dicho, yo trabajo para mantenerme de titular, trato de no dar un ‘cachito’. Trato de tener continuidad en mi club, porque cuando tienes continuidad en tu club puedes llegar y ser titular en la selección. Trato de trabajar al máximo y mejorar día a día en algunas cosas que me están faltando. Y trato de no lesionarme, que es lo más importante para el futbolista. Pero ya dependerá del profesor Ricardo a quién escoge para el ’11′. Pero sí, uno va preparado para ser titular.

De lo que uno ve sobre estos tres volantes, tú eres el que más se desprende para el ataque. ¿Es un pedido especial de Ricardo Gareca o cualidad propia?

Es algo que te va llevando la propia circunstancia del partido, pero sí el ‘profe’ Ricardo me dice ‘si tienes que atacar, hazlo sin temor a nada porque sabes que atrás está a Tapia’. Me da esa confianza.

¿Costó cerrar la herida del partido con Brasil o pasaron rápido la página?

En su momento uno estaba molesto por cómo fue la situación, pero ahorita está enterrado este tema. La verdad hay que vivir el presente, los dos partidos importantes que tenemos y más que todo hay que preocuparnos en lo que podemos hacer y cómo prepararnos.

El hincha dice por ahí, qué inicio difícil nos tocó, con Paraguay, Brasil, Chile y Argentina: ¿lo sientes así?

Muy aparte de que nos tocó rivales complicados, yo creo que las Eliminatorias en general son complicadas. No habrá ningún partido que no sea difícil. Hay que prepararnos para todo esto, porque podemos jugar con Venezuela y Bolivia, y también traen buenos equipos.

Viene Chile y es un rival que te trae buenos recuerdos: ¿motiva un poco más por el antecedente (le anotó un doblete en el 2018)?

De hecho es una sensación muy bonita, pero en su momento. Ahora es otro partido y todos son diferentes. Tenemos que trabajar en equipo y tratar de hacer las cosas bien. Pero sí muy contento cuando le hice los dos goles y esperemos que se pueda repetir.

¿También lo mentalizas como un clásico?

El futbolista se deja llevar por la gente que dice el clásico, pero es un rival directo, como lo puede ser Uruguay, Brasil y Paraguay.

En el caso de Chile están pasando por un recambio generacional. Entonces uno dice, quizás este es el partido que uno puede ganar: ¿también lo visualizas así?

Como te vuelvo a repetir, cada partido es distinto. Se puede ganar, se puede empatar y se puede perder, son tres cosas claritas en el fútbol, pero mientras nos preocupemos en hacer las cosas bien, se puede sacar un buen resultado allá. El equipo viene bien y vamos a enfrentar a un rival muy complicado. Hay que preocuparnos en nosotros.

Y esta selección con nuevos chicos –Rhyner y Lapadula-, ¿qué opinas? ¿Los conocías o te comunicaste alguna vez con ellos?

De hecho será primera vez. Como siempre, cualquier jugador que llega a la selección lo recibimos de la mejor manera, tratamos de que se adapte rápido al grupo porque todos hemos pasado por esto. Todo hemos tratado de adaptarnos lo más rápido posible. Hay un buen grupo y los van a recibir de la mejor manera.

Jefferson dijo que los harán bailar festejo: ¿también te tocó bailar?

Me tocó bailar encima de la silla. No te ponen música y uno mismo tiene que tararear (risas).

Aquí en Perú hay mucha expectativa por Lapadula: ¿qué opinas sobre esa atmósfera?

Si es llamado a la selección es porque el profesor Gareca vio que está haciendo las cosas bien. Va a aportar muchísimo a la selección, pero nadie dice que va a llegar a ser titular porque también lo tenemos a Ruidíaz y Aldair. Habrá competencia muy buena.

¿Potenciará la selección un jugador como él?

De hecho que sí, nadie tiene duda. Yo sé que va a aportar mucho a la selección y si le toca jugar, lo hará de la mejor manera. Para eso estamos nosotros… para darle toda la confianza.