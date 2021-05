El último viernes, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana, para las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias a Qatar 2022. Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue Jefferson Farfán, quien por lesión quedó completamente descartado. Al respecto, Pedro Aquino le dio un mensaje de apoyo.

“No me he comunicado con Jefferson Farfán, solo sé lo que dicen los medios. Pero esperemos que se recupere pronto, hará mucha falta en la Selección porque es un referente, con su sola presencia motiva a los más jóvenes”, sostuvo el volante de América en diálogo con RPP, al ser consultado por el delantero. Sin embargo, no fue de lo único que habló.

Sobre el presente de Renato Tapia, no dudó en llenarlo de elogios por lo que viene realizando en España. “Renato no tuvo que demostrar a nadie la clase de jugador y persona que es. Es una alegría que esté triunfando y que sea elegido el mejor jugador, hay una competencia muy sana en la Selección”, indicó.

Los entrenamientos en Videna arrancaron este lunes con la presencia de Aquino, Santamaría, Ramos y más, por lo que al ser preguntarle sobre el tema, afirmó que “estoy con muchas ganas, con mucha ilusión. Me siento muy contento de haber sido llamado a la Selección y por la confianza del profesor Ricardo”.

Una final de infarto en México

América no pudo continuar su camino hacia la final de la Liguilla, al ser eliminado en cuartos por Pachuca. Al respecto, Pedro Aquino hizo una autocrítica y precisó que “pudimos lograr muchas cosas más, pero el lado bueno es que tuve continuidad con el equipo en tan poco tiempo. Siento que fue una temporada atractiva para mí”.

Quien también se perderá la final es Puebla. Si bien ganaron su último partido por 1-0, en la ida cayeron por tres tantos en contra, lo que terminó por alejarlos de la pelea por el título. Pese a ello, Aquino rescata la figura de Santiago Ormeño y aseguró que “sí podía ser convocado, pero eso no pasa por mí. Él tiene que seguir trabajando y seguramente va a tener la oportunidad en la Selección Peruana”.

Los que sí pelearan por hacer historia son Juan Reynoso y Yoshimar Yotún con Cruz Azul. El elenco cementero tiene la oportunidad de alzar el trofeo después de 23 años, algo que Aquino confesó que espera que suceda: “Me alegra por Reynoso, que a un compatriota le vaya bien. Creo que Cruz Azul se merece ganar en la final”.





