Jefferson Farfán es una pieza clave en el equipo de Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Ahora aún más ya que Paolo Guerrero no estará presente en la primera Fecha doble ante Paraguay y Brasil a causa de una grave lesión.

Sin embargo, el ex jugador del Lokomotiv de Moscú presenta una molestia en la rodilla que le podría jugar una mala pasada. Hasta el momento, Depor pudo conocer que el delantero sería tomado en cuenta sin ningún problema, pero hay quienes prefieren que Farfán se recupere al 100% antes de volver a las canchas.

“Las Eliminatorias son largas larga, son 18 partidos, yo a Farfán lo quiero siempre, hasta diría que dependemos de que él juegue bien para poder ir al Mundial porque es un delanterazo, tiene gol, capacidad de resolución, es un toro físicamente. Nos puede hacer ganar", señaló el periodista deportivo Pedro Eloy durante la transmisión de Movistar Deportes.

“Para poderlo en la primera fecha doble, si le recrudece la lesión, siendo de rodilla, no me lo quiero perder en la siguiente fecha doble y que la recuperación plena sea doble y para cuándo lo tendríamos. El riesgo de que se recrudezca es alto, yo no jugaría con su rodilla", continuó.

Siguen llegando los ‘extranjeros’

André Carrillo y Miguel Trauco se sumaron a la sesión de entrenamientos de este jueves, provenientes desde Arabia Saudi y Francia respectivamente. El grupo comandado por el ‘Tigre’ Gareca viene trabajando desde el día lunes.

Renato Tapia estará arribando al Perú en las próximas horas. Una vez concluido el duelo entre Celta de Vigo y Barcelona, el mediocampista nacional emprenderá el viaje hacia nuestro territorio.

Los futbolistas que militan en México, Anderson Santamaria, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún, se integrarán el combinado nacional después de disputar la fecha 13 del Torneo Guard1anes 2020 Liga MX.

