Pedro Gallese espera reanudar lo más pronto los trabajos con la Selección Peruana para realizar una buena eliminatoria y buscar el oro en la Copa América. El arquero dijo que hay equipo y que el grupo ya tiene que pensar en convertirse en los campeones del continente.

“Es difícil pero tenemos los jugadores para pelear por el oro. Ya hemos llegado a una final que no es poca cosa y nos enfrentamos al anfitrión. Este grupo tiene para hacer cosas importante y ya tiene que pensar en ser campeón”, comentó en UCI Noticias.

Tras analizar la situación mundial del COVID-19 y con el fin de evitar su propagación, la CONMEBOL decidió aplazar la edición 47 de la Copa América del presente año para jugarse en las fechas del 11 de junio al 11 de julio del 2021.

El arquero de Orlando City tuvo que elegir entre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para nombrar a su favorito. “Jefferson es un gran jugador, es bastante completo, rápido, potente, gana arriba, define y muy bien. Pero también está cerca Paolo Guerrero que es un crack, es un líder y también nos ayudó bastante a nosotros. Yo elegiría a Paolo, es un gran jugador”.

Pedro Gallese también habló de Alianza Lima, equipo al que ahora ve como un hincha. “Me sorprendió la salida de Pablo Bengoechea, siempre buscó la unión del grupo. Se había hecho un grupo importante de nombres y se podía hacer grandes cosas. Como hincha de Alianza Lima me ilusionaba mucho”, comentó.

“Al ‘profe’ Mario Salas no lo he seguido mucho, sé que es un DT de trayectoria pero no sé su forma de plantear los partidos, él sabe que tiene que llegar a Alianza Lima y ay levantar el equipo”, finalizó.

La MLS vuelve a los entrenamientos

La Major League Soccer (MLS) está en camino de reanudar sus actividades pese a la pandemia de COVID-19: la liga profesional de fútbol estadounidense anunció que los jugadores podrán usar los campos de entrenamiento de manera individual, a partir de este miércoles.

“A partir del miércoles 6 de mayo, los jugadores pueden comenzar a usar campos de entrenamiento de equipos al aire libre para entrenamientos individuales, en conformidad con los protocolos detallados de salud y seguridad que se crearon en consulta con médicos y expertos en enfermedades infecciosas”, escribió la oficina de comunicación de la MLS.

