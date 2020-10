Ya pasaron cuatro días de la derrota frente a Brasil (4-2), por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, pero la bronca aún no pasa. Sobre todo por el esfuerzo que hizo la Selección Peruana -se puso dos veces con el marcador a favor, con tantos de André Carrillo y Renato Tapia-, y por la penosa actuación del arbitro Julio Bascuñán. Alguien que vivió de cerca toda esa impotencia fue Pedro Gallese.

El ‘1’ de la Selección Peruana no dudó en manifestar -en una entrevista para Movistar Deportes- que “para ganarle a Brasil, creo que tenemos que estar 10 puntos todos... y también 10 puntos el árbitro”. Ahora, no dudó en hacer una autocrítica: “Más allá de las situaciones con el árbitro, creo que tuvimos unas fallas. Sabíamos que era Brasil, que podía pasar eso, pero no lo supimos manejar”.

Con relación al desempeño del árbitro chileno, Pedro Gallese también se refirió al penal que cobró para el tercero del ‘Scratch’: “En ningún momento pasó por mi cabeza que lo iba a cobrar. Carlos (Zambrano) no lo llega a tocar, Neymar siente los pasos y se tira”.

Un detalle: el remate desde los doce pasos también lo ejecutó Neymar -el primero lo anotó por esa vía-, y esto es lo que sostuvo el guardameta bicolor frente al estilo de remate (colocó el disparo a un costado del palo derecho del arquero): “Lo había estudiado bastante, pero me sorprendió Neymar por cómo ejecutó los penales”.

Ahora, el ‘Pulpo’, a su vez, habló sobre el 2-2 que llegó por parte de los dirigidos por Tite, a través de un córner. “Es una jugada que hasta ahora la sigo pensando. Tuve que arriesgar un poco más (salir a cortar)”, indicó.

Pese a que el arranque no ha sido el esperado, sobre todo por lo que se mostró en el campo (tenemos un punto en el arranque del proceso), Gallese se siente tranquilo y confía al 100% en la Selección Peruana: “Sabemos que el grupo siempre se sobrepone de las adversidades. Lamentablemente no sumamos, pero nos quedamos tranquilos con el fútbol que mostramos”.

