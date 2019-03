Pedro Eloy García destrozó a El Salvador tras la derrota y la 'bicolor' no se salvó de la crítica [VIDEO]

La Selección Peruana perdió con El Salvador y Pedro Eloy García, periodista de Movistar Deportes, lanzó una dura crítica contra el rival de la 'bicolor'. El equipo de Ricardo Gareca tampoco se salvó en su análisis tras el partido amistoso.

"Un cachetadón. Porque hay cachetadas y cachetadas. El autogol de (Miguel) Trauco fue un lapo. Un 'lapito'. El segundo, por si tenías duda de que era un 'lapito', ahora es un 'lapazo'", dijo el periodista.

Selección Peruana: la reacción de Luis Advíncula tras la derrota contra El Salvador

Pero eso no fue todo, Pedro García fue muy duro al momento de hablar sobre El Salvador. "El Salvador es cualquier equipo, con todo respeto lo digo y, por favor, si alguien me critica por esto me la 'banco' ¿está bien? El Salvador es un 'equipito', seamos serios", señaló.

La Selección Peruana también recibió su 'chiquita' por parte del periodista de Movistar Deportes. "Y creo que castiga nuestra soberbia de salir al partido con una actitud paciente, displicente", dijo Pedro Eloy.

"A mí me parece esto: El Salvador jugó contra Perú como Perú juega ante Brasil. Con esa determinación, con esa intensidad. Creo que de varios partidos nos pueden ganar uno, nos ganaron ese y Perú tiene que ver mucho en eso", apuntó al final del partido.



Mira las declaraciones de Jefferson Farfán luego del encuentro entre Perú vs. El Salvador.

