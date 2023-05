Este viernes se dará a conoce la lista de convocados a la Selección Peruana, con miras a los amistosos que se disputarán frente a Corea del Sur y ante Japón, los próximos 16 y 20 de junio, respectivamente: el objetivo es llegar con todo al inicio de las Eliminatorias, en septiembre. Si bien la parte deportiva ya lo viene trabajando Juan Reynoso y su comando técnico, la logística y todos los detalles de esta gira por Asia le corresponde a Antonio García Pye. ¿Qué complicaciones se tendrá y cómo lo piensan resolver?

En diálogo con Radio Ovación, el gerente de selecciones en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) explicó que “esta gira es bastante complicada, por el tema de las distancias y los horarios. Se tiene que lidiar con muchas posibilidades, ya que siempre esperamos la lista final del entrenador”. Asimismo, dio a conocer que de todos modos tienen un plan de contingencia, con relación a los nombres que suelen ser llamados a la ‘bicolor’.

“Sobre la base de la experiencia, uno tiene idea de los jugadores que van a estar y tiene idea de cuándo acaban sus partidos y las fechas en las que podrían llegar”, agregó. Uno de los puntos en contra son los horarios: “Se tendrá una diferencia de 25 horas [en vuelos] y luego hay que cambiar las 14 de diferencia horaria [respecto a Tokio y a Seul]. Es complicado por lo que estamos tratando de adelantar lo más que podamos”.

Previo a cada convocatoria de futbolistas, la FPF envía cartas a los equipos donde militan los posibles llamados a la selección. En ese sentido, García Pye precisó que “siempre se manda a todos los clubes y se especifica que es una convocatoria oficial, pero que luego se decide quiénes serán considerados para los dos partidos. Calculo que deben ser entre 15 o 17 jugadores del exterior, más los que se sumen del torneo local”.

No obstante, no solo habrá complicaciones a nivel internacional, pues en el campeonato peruano también habrá que lidiar con algunos detalles. “Aquí los clubes están en torneos internacionales y en la Liga 1. Los que juegan en el exterior aún no acaban sus torneos y la obligatoriedad de FIFA recién se da unos días antes”, explicó. Con ello en cuenta ya tienen trazado qué medida aplicar.

“La mayoría de los que juegan fuera viajarán directamente; hay casos excepcionales, que saldrán desde aquí. Cuando tengamos la lista definitiva podrán trabajar aquí dos o tres días. Lo más probable es que viajemos en dos o tres grupos, ya que hay algunos jugadores del torneo local tienen partidos de Copa o el torneo local. En el caso extremo, estarán llegando el día 12 que es la fecha máxima, todo va a depender de la lista del viernes”, narró.

Respecto al caso de Gianluca Lapadula, el directivo respondió que “a más tardar, el 12 debe estar liberado y sobre ello estamos trabajando”; mientras que en el caso de Oliver Sonne, a quien visitó el DT nacional en su última gira por Europa, detalló que “en este momento, no se ha pedido nada, el viaje es complicado, los días de trabajo van a ser reducidos allá. Además, hasta la fecha él no tiene la elegilibidad organizada [aún quedan documentos por tramitar]”.





