El Mundial de Rusia 2018 ya pasó, pero el tema de Claudio Pizarro y el hecho de no haber sido considerado por Ricardo Gareca en la convocatoria, sigue dando que hablar en el ámbito del fútbol peruano, debido a la gran trayectoria del jugador en el extranjero.

Es así que durante la última transmisión de ESPN Perú, ese fue uno de los temas que saltaron y crearon gran polémica. Mientras algunos opinaban que Pizarro debió ser parte de la lista del ‘Tigre’, el periodista deportivo, Peter Arévalo, dejó clara su posición y aseguró que el técnico hizo bien en no llamarlo.

“Creo que hay que separar el tema, Claudio Pizarro ha hecho cosas insuperables a nivel internacional y de clubes, pero Ricardo Gareca pensó en proteger y respaldar el grupo. A mi me parece que el ‘Tigre’ hizo bien en no llevarlo por proteger al grupo y porque, en su momento, no aportó lo que él hubiera esperado de Pizarro”, aseguró el periodista.

Fernando Pacheco: “En Brasil no imaginan que un peruano pueda tener mayor habilidad”

Fernando Pacheco está en Brasil a la espera que Fluminense programe el reinicio de los entrenamientos de manera presencial. El peruano ya quiere brillar en Brasil para vestir la camiseta de la Selección Peruana y cumplir su sueño de anotar su primer gol con la ‘bicolor’.

“Siempre trato de estar en comunicación con mi familia y amigos. Esto es una lucha constante de día a día, hay que estar tranquilos y tener mucha fe. Estamos a la espera de que nos digan para volver a entrenar presencialmente. Algunos clubes ya empezaron. Ahora entreno con un compañero que vive cerca a mi casa”, dijo en GOLPERU.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol (Instagram)