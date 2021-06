La Selección Peruana lleva dos partidos disputados en la Copa América 2021 y jugará el tercero este miércoles frente a Ecuador. Si bien no se tuvo el arranque esperado, contra Colombia se pudo evidenciar los planes de Ricardo Gareca, hecho que no pasó desapercibido por la prensa mexicana tras el debut de Santiago Ormeño, delantero del León de México que finalmente no fue tomado en cuenta por Gerardo Martino.

En un artículo titulado “Perú, la ‘Francia’ de Sudamérica con italianos, españoles y hasta un mexicano como Ormeño”, el medio Goal habló de la fórmula que emplea el estratega argentino para la conformación de su plantel en el certamen continental y con la que podría llegar a consolidarse.

“Francia capturó la atención del orbe entero tras reclutar a diversos futbolistas con doble nacionalidad y así ser una de las escuadras más poderosas. Ahora, Perú intenta replicar dicha fórmula y convertirse en Les Bleus de Sudamérica”, sostiene el artículo de Goal. Además, agregan que el elenco del ‘Tigre’ “podría ser el Caballo Negro del torneo de Conmebol”, en su lucha por el pase a los cuartos de final del torneo.

Y es que, en el grupo de atacantes llamados a la jugar la Copa América, tres tienen poseen la doble nacionalidad. Se trata de Gianluca Lapadula, quien nació en Italia, Santiago Ormeño, con nacionalidad mexicana, y André Carrillo, que posee la portuguesa. Si bien el último caso es por jugar en Europa, los tres optaron por vestir la ‘bicolor’ en una muestra de deportiva y amor hacia la Blanquirroja.

Otros casos son los de Alexander Callens y Sergio Peña, quienes cuentan con la nacionalidad española. Por su parte, Luis Abram posee el pasaporte italiano, así como Renato Tapia el de Países Bajos. No olvidar que en la lista preliminar para el torneo continental también se consideró a Jean Pierre Rhyner (Suiza), Horacio Calcaterra (Argentina), Cristian Benavente (España) y Raúl Ruidíaz (Croata).

Esta estrategia le ayudó a Francia a sumar talento suficiente para así hacerse acreedor al título del Mundial de Rusia 2018, hecho que habría inspirado a Ricardo Gareca a replicar para así conseguir los objetivos del elenco nacional: “la trascendencia internacional”, menciona el portal internacional.





