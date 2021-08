Luego de casi un mes fuera de los gramados, Pedro Gallese se perfila como titular para el Juego de las Estrellas, el cual se disputa este miércoles frente al Cruz Azul de Juan Reynoso. No obstante, la falta de minutos a poco de la fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022 podría suponer un contratiempo para la Selección Peruana.

Al respecto, el preparador de arqueros del Orlando City, César Baena, manifestó que el comando técnico de la ‘bicolor’ no debe preocuparse, pues “Gallese llegará a las Eliminatorias con minutos de juego. Tiene experiencia y así no juegue partidos previos, seguro llegaría bien. Pero está sano y no tiene ningún inconveniente”.

Si bien no estuvo presente en el último duelo frente a Chicago Fire, debido a una “decisión técnica, ya que en la semana no había hecho trabajos de arco”, el guardameta nacional se perfila como titular en el próximo choque de los morados: “Pedro está en Los Ángeles y jugará en el Juego de las Estrellas de mañana. Me dice que está muy bien, listo para jugar. Luego jugamos el viernes contra Inter de Miami y seguro tapará en ese partido”.

Baena también manifestó que el portero de la selección admitió su cansancio, tras disputar la Copa América. En se sentido, aseguró que “nos reunimos con el cuerpo médico y sus trabajos fueron sobre todo de recuperación”. Sin embargo, tres partidos después sufrió una lesión que contrajo en los cuadríceps.

Pedro Gallese entrenando con el equipo de la MLS All Stars (Foto: @alonso_inca)

Si bien esta situación encendió las alarmas del comando técnico de Ricardo Gareca, semanas previas a las Clasificatorias Sudamericanas, el preparador de arqueros del elenco estadounidense precisó que mantenían comunicación con Néstor Bonillo: “Nos dijeron que tuvo una microruptura del cuádricep izquierdo y eso tiene una recuperación de quince días y ya pasaron 24 días, está trabajando a full”.

Con la recuperación completa, en Orlando City están a la expectativa de los resultados en los próximos partidos contra Uruguay, Venezuela y Brasil. “Perú viene subiendo, hizo una excelente Copa América y va creciendo con la competencia. Con nosotros [Venezuela] creo que el panorama es más difícil, no venimos bien y el entrenador acaba de renunciar”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR