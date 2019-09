Sorpresa total: ¿en qué puesto quedó Ricardo Gareca en los premios 'The Best'?

No pudo ser. Ricardo Gareca no obtuvo el premio 'The Best' en la categoría de mejor entrenador. El técnico de la Selección Peruana quedó muy lejos del primer lugar, obtenido por el entrenador de Liverpool de Inglaterra, Jurgen Klopp.

El 'Tigre' obtuvo 10 puntos en la votación, compartiendo el décimo lugar del ránking junto a Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate de Argentina.

Su gran desempeño con la Selección Peruana le permitió a Ricardo Gareca ser considerado en una lista de lujo, la misma que tuvo a tres entrenadores argentinos (además del 'Muñeco' y el 'Tigre' estuvo Mauricio Pochettino).

Gareca ocupó el décimo lugar en los premios 'The best'.

Ricardo Gareca tendrá su segundo proceso eliminatorio al frente de la Selección Peruana. El estratega no se contenta con haber obtenido la clasificación al Mundial Rusia 2018 y el subcampeonato en la Copa América Brasil 2019, por lo que irá por más con la bicolor.

