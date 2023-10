Este lunes, se llevó a cabo la conferencia de Juan Reynoso, donde habló sobre la lista de convocados al microciclo previo a las Eliminatorias 2026 y donde también tuvo la oportunidad de responder la gran ola de críticas que cayó sobre su persona, tras sumar un punto en los primeros cuatro partidos del certamen. Aunque gran parte de la rueda de prensa se centró en ello, hubo una pregunta que estaba relacionada a cómo tomó las declaraciones de Ricardo Gareca, sobre el rendimiento del jugador peruano, días después del partido ante Argentina.

Para poner en contexto. Luego del 2-0 frente la ‘albiceleste’, el estratega nacional fue consultado del porqué Joao Grimaldo y Bryan Reyna no jugaron todo el partido y solo ingresaron al segundo tiempo, a lo que respondió que “lastimosamente, Bryan y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Esas son las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco (Zanelatto), una potencia y una energía, pero al minuto 50 estaba liquidado. Lo mismo hubiera pasado si iniciaban los dos (Reyna y Grimaldo)”.

Además de las críticas que esto desató, se sumó las declaraciones que dio Gareca en una conferencia privada para una entidad bancaria, donde señaló que “lo más importante es qué pensamos de nosotros mismos. ¿Los peruanos no corren? Mentira. Los peruanos corren. Teníamos chequeadas la liga argentina y brasileña. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas. Nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas”.

Esta contradicción de posturas llevó a que en la rueda de prensa de este lunes se buscara la palabra del DT de la ‘sele’, a fin de conocer su postura. Sin embargo, su respuesta fue más diplomática: “Eso lo dirán ustedes. La verdad, escucho y leo poco. No sé sobre qué contexto lo dijo, ni qué palabras usó, pero yo le mando un saludo afectuoso a Ricardo, lo aprecio mucho. No voy a comentar, porque la verdad no leí ni escuché nada que yo quisiera responder ahora”.

Los próximos retos de Perú en las Eliminatorias 2026

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





