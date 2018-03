El ‘Patrón’ volvió a la carga. Y, en una entrevista a Trome, volvió a culpar a Ramón Quiroga como uno de los responsables de la derrota por 6-0 ante la ‘albiceleste’ en el Mundial Argentina 78. "Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Ramón Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace, es ponerlo. ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no?", dijo Velásquez días atrás.

“Sí, querían que no jugara. Hicieron una reunión los jugadores y querían que no jugara. Pero yo les dije Vine a jugar, ¿cómo no voy a jugar? El Mundial siguiente nos comimos cinco contra Polonia y nadie dijo nada. Porque los polacos, ¿qué nos iban a regalar? ¿Los zapatos del campo de concentracion de Auschwitz? Nada nos iban a regalar. Y nadie dijo nada. Y nos comimoscinco en medio tiempo”, respondió Quiroga a La Nación en una entrevista que dio hace 20 años.

A pesar de que han pasado varios años, los exjugadores de la Selección Peruana todavía no olvidan aquella goleada ante los argentinos que motivó la eliminación del Mundial. Y no es la primera vez que Ramón Quiroga es acusado de estas afirmaciones.

Luego de las nuevas acusaciones de Velásquez, Quiroga se pronunció y le puso paños fríos a la situación: "Ese negro está loco, está chiflado. No le voy a dar más vida”.

Recordemos que Argentina necesitaba el 6-0 para clasificar a la siguiente ronda del Mundial. Perú estaba eliminado. Previamente, había caído contra Brasil (0-3) y Polonia (0-1).

