Raúl Ruidíaz está de vuelta: ¿le alcanzará para recuperar un lugar en la selección peruana?

Raúl Ruidíaz, cerca a cumplir los 32 años, volvió con sus goles importantes para firmar otro hito con los Seattle Sounders: darle por primera vez el título de Concachampions, y también el boleto al próximo Mundial de Clubes. Fue con un doblete épico, el cual quedará marcado en las retinas de miles de fanáticos ‘greens’, quienes establecieron el récord de espectadores en la historia de un partido de este torneo (68 mil 741). Así, Ruidíaz, tantas veces criticado por los hinchas peruanos por su casi nula producción con la Blanquirroja, cumple mejor que nadie aquel dicho que reza: “Nadie es profeta en su tierra”. Dependerá de él volver a captar la atención del ‘Tigre’ Gareca para la selección peruana. ¿Estará en el repechaje de junio?

El merecimiento de su renacer

Hace casi siete meses que el nombre de Raúl Ruidíaz dejó de escucharse. ¿El motivo? Una lesión muscular (muslo posterior) que padeció a inicios de octubre del año pasado lo alejó de la recta final de la MLS y también de las Eliminatorias. De hecho, su recuperación no fue nada sencilla. Estuvo meses en rehabilitación, bajo la mirada del cuerpo médico de su equipo, y recién pudo volver a realizar trabajos con balón a inicios de este año.

Igual, en su regreso a las canchas, su performance no era la óptima y así lo dio a conocer Brian Schmetzer, técnico de los Sounders. “Le acabamos de sacar una resonancia y sigue teniendo un ligero problema en el muslo posterior, por lo que se perderá el próximo duelo. Trataremos de tenerlo listo lo más pronto posible, pero eso está en duda y se irá definiendo”, aseguró en febrero.

La ‘Pulga’ recién volvió al ‘once’, y a completar 90 minutos, en abril. Y cuando estaba aún lejos de su nivel de ‘killer’ (un tanto en seis partidos), Ruidíaz sufrió una transformación en la noche del último miércoles: un doblete en el 3-0 ante Pumas (45′ y 80′), en la vuelta por la final de la Concachampions (fue 2-2 en la ida en México). Fueron dos tantos que significaron el primer título de los Sounders en este torneo y el boleto al Mundial de Clubes, que se disputaría a finales del 2023 e inicios del 2024. Asimismo, Seattle será el primer equipo de MLS que participará en el certamen intercontinental.

Sin duda, de pasar desapercibido en nueve duelos de la temporada pasó a ser vital para en la final más importante de la historia del Seattle. Es más, su participación fue decisiva para ganar el título, más allá de su doblete, pues remató cinco veces al arco, regateó dos veces con éxito y superó seis de nueve duelos individuales, según las estadísticas del portal SofaScore.

Después del pitazo final, Ruidíaz se envolvió en un abrazo con sus familiares en la cancha y, con lágrimas en los ojos y bandera peruana en la cintura, expresó: “No encuentro las palabras para demostrar lo que siento en estos momentos. Es el campeonato más importante de mi carrera, estoy orgulloso de pertenecer a esta institución. También orgulloso conmigo mismo por mi sacrificio, porque nunca bajé los brazos en los momentos más difíciles”, expresó.

Un embajador de lujo

“Jamás te olvidaremos”, se leía en una pancarta en las tribunas del estadio Generalísimo José María Morelos, en México, en el último encuentro de Raúl Ruidíaz con camiseta del Morelia en marzo del 2018. En dos temporadas (del 2016 al 2018), la ‘Pulga’ se metió en el corazón de todos los fanáticos.

Motivos había de sobra. Por ejemplo, el ‘9′ fue el que anotó el gol agónico que salvó del descenso al equipo en el Clausura del 2017 y se consagró bicampeón de goleo (con 20 tantos en cada campaña). De hecho, con 40 dianas se metió en el ‘top ten’ de artilleros históricos del Morelia.

Y por si fuera poco en dicha temporada (2016/2017) consiguió tres Balones de Oro, premios que recibió al mejor jugador, goleador y delantero de la liga mexicana. “Este paso por México es lo mejor que me ha pasado, ahora tengo un nuevo reto, quiero seguir creciendo como jugador y como persona. En el futuro me gustaría poder en algún momento volver”, dijo en su despedida. El club mexicano retiró durante un año la camiseta número ‘9′ en homenaje al peruano.

“Ir a la MLS no es retroceder, soy una persona que siempre quiere más”, expresó tras conocerse su paso a los Seattle Sounders, en julio del 2018, días después de haber finalizado el Mundial de Rusia. Y en Estados Unidos, la ‘Pulga’ tampoco dejó de inflar las redes y dejar en alto el nombre del Perú. Ha sido goleador en cada una de las últimas cuatro temporadas como ‘green’, con un total de 64 tantos, que lo ponen a ocho de alcanzar a su compañero Freddy Montero, artillero histórico del club.

Asimismo, Ruidíaz fue clave para obtener el título de MLS del 2019, donde anotó 15 tantos en 26 partidos (24 de ellos como titular). De hecho, anotó el gol decisivo en la final ante Toronto FC (3-1). “Al llegar a un club, uno siempre quiere sumar una estrella más. Gracias a Dios fue así, estoy viviendo algo increíble en Seattle Sounders”, aseguró el ‘9′ tras el campeonato.

La deuda eterna con la bicolor

“Por ahí escuché que decepcioné, pero que mi mamá me diga algo así, ahí sí me preocuparía”, soltó Ruidíaz en noviembre del 2020, luego de la jornada doble ante Chile y Argentina por las Eliminatorias, donde no volvió a dar la talla con la selección de Ricardo Gareca. Aquella fue una respuesta más de las tantas a las que está acostumbrado cuando se le cuestiona su rendimiento con la bicolor, pues contrasta con el que tiene a nivel de clubes. En la era Gareca apenas suma cuatro tantos en 41 encuentros, siendo su último grito hace cuatro años ante Islandia en un amistoso (marzo del 2018).

Pese a todo, tiene dos goles que son muy recordados con la bicolor. El primero fue en marzo del 2016 en el 2-2 ante Venezuela, por las Eliminatorias a Rusia 2018, que significó para muchos un punto de quiebre en la ‘era Gareca’. Y el segundo fue el que le hizo a Brasil “con la mano”, como él mismo lo aseguró, en la Copa América 2016, que valió el pase a octavos de final y la eliminación del ‘Scratch’ en fase de grupos por primera vez en la historia.

Su más reciente tropiezo con la selección fue haber rechazado la invitación de Gareca para integrar los entrenamientos en la Videna en enero, con miras a los amistosos ante Panamá y Jamaica, según contó Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esto, según rumores, habría caído mal en el cuerpo técnico y por ello su ausencia en los últimos partidos de la selección por las Eliminatorias.

“Es una ilusión volver a jugar el Mundial. Sería algo muy lindo. ¿Si este título es un mensaje a la selección? Yo solo vengo haciendo las cosas bien, siempre lo hice, a nivel de clubes, entrenando al máximo. Ya más adelante se verá”, aseguró Ruidíaz tras la obtención de la Concachampions. Dependerá de él volver a captar la atención del ‘Tigre’ para el repechaje en junio. Sus goles, la clave.

Presencia bicolor en el Mundial de Clubes

Estos son todos los peruanos que jugaron el torneo desde el nuevo formato (desde 2000).

Jugador Año Equipo Instancia Martín Hidalgo 2006 Internacional (Brasil) Final (campeón) Paolo Guerrero 2012 Corinthians (Brasil) Final (campeón) Claudio Pizarro 2013 Bayern Munich (Alemania) Final (campeón) André Carrillo 2019 Al Hilal (Arabia Saudita) Semifinales (cuarto lugar) André Carrillo 2022 Al Hilal (Arabia Saudita) Semifinales (cuarto lugar) Raúl Ruidíaz 2023 o 2024 Seattle Sounders (Estados Unidos) ?

