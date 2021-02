A pocas horas de que la Selección Peruana enfrente a Brasil en el Estadio Nacional de Lima en octubre del 2020, desde la interna bicolor revelaron que Raúl Ruidíaz había dado positivo a la prueba de coronavirus previa al encuentro. De inmediato, el delantero fue puesto en cuarentena y no pudo disputar la contienda. Ser contagiado una vez, no te asegura que no volverá a suceder. Este fue el caso de ‘La Pulga’, quien volvió a ser víctima de la enfermedad a inicios de este año.

El delantero de Seattle Sounders, publicó una serie de historias en las que contó cuál fue su experiencia con coronavirus. “Estuve con COVID-19 dos semanas, toda la familia, tuvimos todos los síntomas, yo fui el que más grave estuvo, al que le pegó más feo, pero ya estoy bien gracias a Dios. Después de 15 días horribles ya estoy al 100%. Ahora a hacer lo que más me gusta, entrenar de a pocos”, inició.

Luego de explicar lo mal que la pasó, el jugador llamó a la reflexión a sus seguidores y les pidió que se cuiden para que el doloroso contexto que vivimos pase lo más rápido posible: “Cuídense gente, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y vamos a salir de esta de todas maneras”, dijo.

¿Cuándo inicia la MLS?

La temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) empezará el 17 de abril, dos semanas después de la fecha inicialmente programada, anunció este miércoles Don Garber, comisionado del certamen estadounidense.

El arranque del torneo donde compiten siete habituales convocados a la Selección Peruana debía darse el 3 de abril; sin embargo, el retraso de un nuevo convenio colectivo (CBA) negociado entre la liga y su sindicato de jugadores motivó el aplazamiento.

“La temporada de MLS arrancará dos semanas después de lo planteado hasta ahora”, indicó Garber a través de una conferencia de prensa.





