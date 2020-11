Tras las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Ricardo Gareca apostó por Raúl Ruidíaz para comandar el ataque en la segunda fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022. De esta manera el delantero arrancó como titular ante Chile y sumó minutos ante Argentina; sin embargo en ninguno de los dos partidos pudo encajar el balón en arco rival.

Las criticas de los hinchas no tardaron en llegar y se hicieron muchas comparaciones con respecto a su nivel en la MLS y vistiendo la camiseta de la Selección Peruana. No obstante, el atacante del Seattle Sounders FC aprovechó una entrevista con TV Perú para responder a todos sus detractores.

“La verdad que no me importa, yo nunca me he preocupado en eso. Por ahí he escuchado que he decepcionado. Que mi mamá me diga algo así me preocuparía, que mi familia lo haga, pero lo que opine la gente o no, no le tomo importancia. Estamos en un país donde cualquier persona puede opinar lo que siente, no todos lo verán de la misma manera”, aseguró el delantero.

En la misma conversación, Ruidíaz se tomó unos minutos para hablar de Gianluca Lapadula, jugador de ascendencia italiana que recibió el llamado del ‘Tigre’ en esta fecha de Eliminatorias y logró vestir la camiseta de la bicolor por primera vez.

“Es un excelente chico, Gianluca un excelente tipo. Se le ve muy aguerrido, muy temperamental y con el pie juega muy bien. Va a tener oportunidades, él y todos, para poder mejorar lo que estamos viviendo. No queríamos esto, estas dos derrotas duelen. Hay tiempo, quedan varios partidos, nosotros hemos pasado por muchas etapas y sabemos de esto”, señaló.

Raúl Ruidíaz ya partió rumbo a Estados Unidos para sumarse a los trabajos en el Seattle Sounders FC, equipo donde se desempeña con gran nivel y ha logrado anotar un total de 12 goles en lo que va de la temporada.

