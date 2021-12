Este martes, la Selección Peruana sumó un nuevo día de trabajo en la Videna, pensando en la fecha doble que viene de Eliminatorias, ante Colombia y Ecuador. Uno de los jugadores que estuvo a lo largo de estas semanas en San Luis fue Raziel García. Claro, el volante quiere llegar con todo y ganarse un espacio en la pizarra de Ricardo Gareca. A su vez, también le servirá para llegar en buen estado físico a la pretemporada con Deportes Tolima.

Justamente en entrevista con Exitosa Deportes, el exmediocampista de Cienciano confirmó que “me estoy yendo mañana (miércoles) a Colombia, voy a pasar las fiestas allá con la familia, para luego sumarme a la pretemporada. Va a ser un lindo reto y me va a ayudar mucho en un fútbol internacional que es más agresivo”.

Con relación a los retos que tiene con la Selección Peruana, esto manifestó Raziel García: “Estar en la selección es una responsabilidad, uno tiene que demostrar siempre por qué está ahí. Es el control de calidad que un futbolista necesita para ir a un equipo mejor y en una liga mejor. Sé que no he llegado a mi techo, pero voy a tratar de mejorar para ser también un referente en la selección”.

Sobre las posiciones que puede ocupar dentro del campo de juego, Raziel García añadió que “puedo jugar en diferentes posiciones, de extremo por izquierda, derecha, de enganche. No me gusta jugar de enganche, no es mi posición favorita. Para mí es más fácil jugar por la raya, he aprendido a utilizar las líneas a mi favor”.

Lista de convocados para los amistosos

Pensando en los juegos ante Colombia (Barranquilla) y Ecuador (Lima) por las Eliminatorias, Perú chocará ante Panamá y Jamaica en un par de amistosos. Ante ello, se espera la llegada del ‘Tigre’ Ricardo Gareca (será la primera semana de enero) para así definir cuándo dar a conocer la lista de convocados que estarán presentes en estos partidos.

El duelo ante ‘La Marea Roja’ se jugará el próximo 16 de enero en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 16:00 horas. El partido contra los jamaiquinos será cuatro días después, a las 8:00 p.m. (también en el Nacional).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR