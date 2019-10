La calificación de la prensa uruguaya tras la actuación de Gabriel Costa con la Selección Peruana

Las miradas estuvieron puestas sobre él. Gabriel Costa , que nació en Uruguay, fue titular en el último amistoso que protagonizó la Selección Peruana en Montevideo. El volante se mostró participativo, pero fue sustituido por Christian Cueva.

Ricardo Gareca, en conferencia de prensa, destacó la actuación de Gabriel Costa y afirmó que el futbolista es constantemente analizado por el comando técnico. Además, el ‘Tigre’ aseveró que cambió al hombre de Colo Colo, para no exponerlo a una expulsión.

“Hubo varias jugadas en las que los jugadores de Perú fueron al límite y de forma innecesaria; el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa debió irse expulsado por una dura falta sobre Giménez cuando ya tenía amarilla”, informó Ovación de Uruguay.

Por otro lado, Gabriel Costa analizó su actuación con la Selección Peruana, en el duelo ante Uruguay: "En lo personal, no fue un gran partido el que tuve hoy. No es fácil jugar contra Uruguay, porque son muy aguerridos. Me voy con un sabor amargo y solo queda prepararse para el partido de vuelta, en Lima”.

Actualmente, Gabriel Costa se ha ganado un espacio en el equipo titular de Ricardo Gareca. Realiza bien los recorridos por la banda, es sacrificado, pero aún carece de esa profundidad para ser determinante en los últimos metros del campo.

