La pandemia del coronavirus generó diversas repercusiones en los países donde llegó. No solo en el tema de salud, si no también en el tema económico e incluso deportivo. Las eliminatorias al mundial Qatar 2022 han sido suspendidas por el COVID-19, motivo por el que no hemos podido ver a la ‘Blanquirroja'.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comparte recuerdos de la selección nacional, a través de sus redes sociales, y envía mensajes alentadores a los hinchas de la ‘Blanquirroja’. “Regresarán los momentos de alegría junto a nuestra Selección Peruana. Yo me quedo en casa. Arriba Perú”, fue el mensaje que dejó la FPF junto a una imagen en su cuenta oficial de Instagram.

La Federación Peruana de Fútbol se encuentra realizando un torneo del juego de EA Sports, Fifa 20. “Yo me que quedo en casa FPF” es el nombre de la competición. De esta manera, la máxima entidad del fútbol peruano busca que los hinchas de la ‘Blanquirroja’ se queden en casa, para así evitar la propagación del coronavirus.

La Selección Peruana retorna en setiembre

Será todos contra todos. La Selección Peruana podría volver al ruedo en setiembre próximo, luego que CONMEBOL diera a conocer que FIFA aprobó que esta competencia se desarrolle en el mes de setiembre 2020. Claro está, todos los participantes deberán cumplir con un estricto requerimiento para evitar el contagio de coronavirus entre las delegaciones.

“En cuanto a las Eliminatorias FIFA para el Mundial Qatar 2022, es una competencia FIFA y por lo tanto compete al máximo organismo del fútbol mundial establecer la fecha de celebración de esta competencia clasificatoria. Hasta el momento, la fecha de inicio fijada por este organismo para su celebración es la del 4 al 8 de septiembre de 2020 en el formato previamente establecido”, señala el comunicado de CONMEBOL.

