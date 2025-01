En una jornada para el olvido, la Selección Peruana le dijo adiós a sus posibilidades de avanzar de ronda en el Sudamericano Sub20, luego de perder 3-2 contra Chile en el marco de la tercera jornada del Grupo A del torneo. Los dirigidos por José ‘Chemo’ del Solar estuvieron a nada de quedarse con los tres puntos hasta que en el minuto 86, una serie de desantenciones, terminaron por costarnos el partido ante la ‘Roja’. Como era de esperarse, las repercusiones no se hicieron esperar, y esta vez fue Reimond Manco el que saltó al frente para criticar duramente lo sucedido.

Sin quitarle responsabilidad al entrenador, quien suele ser el principal chivo expiatorio en estos casos, el exintegrante de los ‘Jotitas’ tomó otro camino y señaló a los jugadores de la Selección Peruana Sub20 como los máximos responsables de esta nueva debacle, asegurando que carecieron de actitud a lo largo del torneo.

“Siempre cuando le va mal a una generación en un Sudamericano, volteamos a señalar a un culpable y es el técnico, no quiere decir que ‘Chemo’ no tenga responsabilidad, es el técnico y el técnico siempre asume la responsabilidad, pero lo que te comentaba, las ganas, el hambre, un jugador a esa edad da por vestir la camiseta de la selección, es un poco extraño ver jugadores que no se tiran de cara”, expresó.

Siguiendo con la entrevista realizada por RPP, el popular ‘Tócame que soy realidad’ enfatizó en el hecho de que no ve a los jugadores con las ganas que deberían tener para afrontar este tipo de campeonatos, vinculando esto a lo económico, pues afirmó que ganar mucho dinero siendo tan chicos puede ser perjudicial.

“No sé qué está pasando, comienzan a ganar mucho dinero muy pronto y esa hambre que un jugador tiene que tener para ir a jugar un Sudamericano no la he visto en esta generación. La última vez que lo vi fue en la generación de (Jean) Deza, ‘Churrito’ Hinostroza y (Yordy) Reyna, que estuvieron cerca de clasificar a un Mundial, pero luego se ha ido diluyendo, falta esas ganas y hambre”, agregó el exjugador del PSV.

Finalmente, Reimond Manco no quiso dejar pasar la oportunidad de mencionar otros factores que también han llevado a las diviones menores de la Selección Peruana hasta este punto, tales como la falta de competencia que hay en el Torneo de Reservas o el mal manejo de muchos representantes de futbolistas jóvenes.

“Cuánto tiempo duró el Torneo de Reservas el año pasado, cuatro meses o cinco meses, cómo sales a competir en un torneo que los chicos tienen más de 60 partidos en el año, no compites entrenando. Esto pasa también que existen muchos mediadores, representantes, que por abrirles las puertas a donde sale su marmaja, le cierran las puertas a muchos jugadores con talento, se ha vuelto una corrupción”, sentenció.





TE PUEDE INTERESAR