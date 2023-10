“Esperemos que Sonne se vaya acoplando de a pocos, no habla español. Recordemos que con Lapadula sus dos primeros partidos no fueron extraordinarios, después sí lo fueron. Hay que tenerle paciencia, no esperemos que el chico entre y haga un centro de gol, si lo hace bienvenido sea, pero no lo hemos visto jugar. Lo que me da miedo es que las expectativas son bien altas con él, hay que ser más cautos, porque recién se va a acoplar, tampoco ha tenido varios días de trabajo, esperemos que si juegue, lo haga de la mejor manera”, dijo ‘Rei’.

Manco también se refirió a la ausencia de Cueva y esa falta de generación de juego que hemos padecido. “Estos dos partidos, Perú ha hecho un buen trabajo en defensa, pero ofensivamente no hemos generado ningún ocasión de gol, salvo el palo de Guerrero, no hemos generado con un pase filtrado o construyendo pases, eso preocupa. El encargado de eso era Christian Cueva. Lamentablemente no está y tenemos que ver una opción. Jairo Concha estaba haciendo bien las cosas y Piero Quispe también, pero no estarán en la lista y eso preocupa”, advirtió.

En otro momento, el ‘exjotita’ habló los jugadores que no quedaron en la lista final de 23 jugadores. “Lo de Loyola es por la cantidad de laterales izquierdos que hay, lo mismo con Lora. Lo de Fabrizio Roca no me parece que esté en un nivel diferente al que está hoy en día Santiago Ormeño. Ormeño es un jugador importante con gol, pero no sé si es lo que necesitamos para el estilo que tiene la selección. Me hubiera gustado ver a Quispe y Concha, eran los llamados a ser los protagonistas de ese juego que requerimos”, sostuvo Manco.

En esa misma línea, tocó el punto de quién debería ser el lateral derecho, o Luis Advíncula o Aldo Corzo. “De lateral, Luis ha hecho grandes partidos, viene jugando una gran Libertadores, ha llegado a la final; mientras que Corzo ha hecho un buen trabajo defensivamente, pero carece de juego ofensivo. El lateral derecho más completo que tenemos es Advíncula, sabemos que juega también de extremo en Boca, pero su posición en la selección es de lateral”, apuntó.

Por otro lado, Manco comparó su juego con el de Joao Grimaldo a quien le augura un gran futuro en su carrera y en la selección. “Grimaldo tiene un juego similar al mío, encarador, conchudo, muy vertical, ese estilo me gusta, porque no tiene miedo”, finalizó Reimond.













