En su etapa como futbolista, los hinchas de River Plate lo recuerdan porque solo vistió sus colores (entre 1969 y 1984). Pero en su proceso como entrenador (su última experiencia fue con Defensores Unidos, el año pasado), a Reinaldo Merlo también se le asocia con otro club: Racing Club. Con toda esa hoja de vida, sin duda el ‘Mostaza’ es una voz autorizada para hablar de lo que fue e camino de Ricardo Gareca en la Selección Peruana y, claro, del presente de Paolo Guerrero en la ‘Academia’.

Con relación al ‘Tigre’, esto es lo que mencionó Merlo en entrevista con RPP: “Me parece que Ricardo Gareca tuvo que haber seguido en la Selección Peruana, pero no sé que problemas hubo o no para que ya no siga”. Ojo, en el proceso del DT argentino, la bicolor alcanzó la clasificación a un Mundial después de 36 años y en la Copa América 2019 llegó hasta la final.

Reinaldo Merlo también se refirió al difícil momento que vivió Ricardo Gareca y, claro, toda la bicolor en el repechaje del año pasado, cuando perdimos en penales frente a Australia y le dijimos adiós a la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

“Siempre me gustó la Selección Peruana. Los jugadores tienen muy buena técnica, fue una lástima que pierdan el repechaje y en el próximo Mundial va a estar”, expresó el técnico argentino. Ojo, también se refirió al presente de Paolo Guerrero en el equipo de Fernando Gago.

El ‘Depredador’ de a pocos va escribiendo su nombre en la pizarra inicial de Racing Club. En Copa Libertadores, por ejemplo, marcó en el triunfo por 2-0 sobre Ñublense, en Chile: “Lo importante de Paolo es que él rinde muy bien y ayuda a los compañeros. Aguanta bien de espalda, tiene remate al gol y está en el área. Es muy importante para Racing”.

No fueron los únicos elogios que realizó alrededor del ‘Depredador’. También indicó que lo ve con chances de volver a ponerse la camiseta del equipo de todos. “Paolo ya demostró lo que puede dar por la Selección Peruana, pero que esté o no dependerá del entrenador 8Juan Reynoso)”, sostuvo.

Cabe destacar que este miércoles, el cuadro de Tiago Nunes tendrá la dura misión de visitar al conjunto ‘Millonario’, por la segunda fecha de la etapa de grupos de la Libertadores. Esto es lo que dijo ‘Mostaza’ respecto a dicho encuentro: “Sporting Cristal es un buen equipo, lo vi contra Huracán. Ante River Plate será difícil pero los partidos hay que jugarlos”.





