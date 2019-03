Beto da Silva: “Yo era un poco más relajado, pero me hice muy responsable”

A sus 22 años, Beto da Silva camina con la madurez de un futbolista que quiere consolidarse. De hecho, el delantero ha aprendido de las decisiones que ha tomado a lo largo de los últimos años; las mismas que lo relegaron de la Selección Peruana. Claro, nunca se entendió su salida de PSV de Holanda, ni de Gremio y ni de Argentinos Juniors.

Ahora, con la convicción y el hambre de siempre, Beto da Silva busca cobrarse una revancha personal con la Selección Peruana. Ricardo Gareca lo convocó para los amistosos en Estados Unidos ante Paraguay y El Salvador, tras el buen momento por el que atraviesa en Lobos BUAP de México.

“Yo era un poco más relajado, pero me hice muy responsable”, explicó Beto da Silva a El Comercio, cuando fue consultado sobre su paso por un equipo formador como PSV.

Por otro lado, el atacante de la Selección Peruana se mostró feliz por su regreso a la ‘bicolor’ para disputar los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Asimismo, se dio tiempo para revelar el interés que mostró Alianza Lima y otros clubes del fútbol peruano por ficharlo.

“En el Perú no solo me llamó Alianza Lima, sino también otros clubes. Pero opté por no regresar porque todavía tengo para jugar afuera”, concluyó Beto da Silva.

Los jugadores de la Selección Peruana salen a entrenar bien abrigados. (Video: José Luis Saldaña)

