Ganar sin gustar no es lo que todo futbolista quiere. Sin embargo, en ocasiones como estas, es más importante sumar que dejar buenos rendimientos. Ello lo sabe bien Renato Tapia, quien considera que la Selección Peruana no tuvo su mejor presentación, pero -a pesar de ello- pudo sacarse de encima una mochila pesada que era el no poder ganar en condición de local.

“Se ganó en casa, que era lo más importante. Sumamos cuatro puntos en una fecha en la que aún nos queda un partido muy difícil, así que los tres puntos de hoy valen oro porque nos metemos a la pelea Como siempre, damos el pecho, la cara y aquí estamos de pie. Fueron los primeros tres puntos en casa. Había mucha expectativa de jugarlo bien y ganarlo, pero en la interna se analizará lo que se hizo mal para que no se repita”, sostuvo el jugador en diálogo con Movistar Deportes.

Renato Tapia es consciente de que las bajas y el descanso que tendrá Brasil podría favorecerlos de cierta manera, aunque no por ello será más complicado el duelo que si este se hubiera dado en condiciones normales, debido a la calidad de jugadores a los que la Selección Peruana tendrá que enfrentarse el próximo jueves.

“Sigue siendo un partido de Eliminatorias, independientemente de si lleguen descansados o no. A toda plaza hemos ido a ganar, es la mentalidad que tenemos. Ahora estamos sextos y seguimos pensando en trepar”, agregó el mediocampista que milita en Celta de Vigo de España.

Perú vs. Venezuela: la crónica del partido

Esta noche se cumplió con el objetivo: ganarle a Venezuela. Sin embargo, la incertidumbre queda marcada – especialmente – por el segundo tiempo en el Estadio Nacional. Con un jugador más que la ‘Vinotinto’, la Selección Peruana no tuvo posesiones largas, no creó muchas chances de gol y – por momentos – el rival estuvo cerca de empatarnos y darnos una pesadilla.

El gol de Christian Cueva fue una alegría que nos da tres puntos para seguir peleando en la tabla de posiciones, aunque en los próximos entrenamientos hay que afinar muchos detalles: el mediocampo preocupa mucho si es que Yoshimar Yotún no se encuentra fino, como pasó hace tres días frente a Uruguay y este domingo frente a Venezuela. ‘Yoshi’ no anda claro en la generación y quizás la ausencia de Sergio Peña golpea mucho ahí también.

