Fueron 180 minutos los que Renato Tapia completó en los recientes amistosos de la Selección Peruana. Su importancia en el mediocampo del combinado nacional no solo se vio reflejado con su juego, sino también con sus acciones, las mismas que contagian al resto del equipo en los duelos que viene disputando bajo la dirección técnica de Juan Reynoso.

“Hay que matarse por la Selección Peruana, el equipo y el compañero. Me voy a seguir tirando de cara para salvar, cuando me toque. Este grupo está hermoso y no hay nada más bonito que esto. No lo cambiaría por nada”, sostuvo el mediocampista nacional, en diálogo con Movistar Deportes, tras el amistoso.

Renato Tapia también se tomó un tiempo para analizar las virtudes y debilidades que la Selección Peruana mostró ante Marruecos (en el reciente empate 0-0 en el Civitas Metropolitano de Madrid, España), los mismos que -según él mismo considera- forman parte de la adaptación del grupo a la nueva idea del comando técnico.

“Hicimos el trabajo como para que el partido quede empatado. Creo que pudimos ocasionar más acciones, pero seguimos creciendo y trabajando con un comando técnico que nos ayuda. Esto es un proceso. Las excusas se tienen que acabar”, acotó el también jugador de Celta de Vigo.

Por otro lado, Renato Tapia resaltó el nivel de exigencia que la Selección Peruana tuvo en los recientes encuentros de preparación (ante Alemania y Marruecos), partidos que ‘El Capitán del Futuro’ siente serán muy útiles en la preparación del conjunto nacional con miras al inicio de las Eliminatorias sudamericanas.

“Está bien jugar acá, ver nuestro nivel. Ver jugadores que no lo hacen bien en su club y que tengan la oportunidad de mostrarse. Estoy contento de disfrutar este partido y de darle una alegría a la gente”, concluyó el mediocampista del combinado blanquirrojo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.