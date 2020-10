Perú y Brasil se midieron esta noche en el Estadio Nacional por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo que dirige Ricardo Gareca mostró gran nivel a lo largo de los 90 minutos, sin embargo, el partido estuvo lleno de polémicas protagonizadas por el árbitro del partido.

En una entrevista posterior al encuentro, Renato Tapia aprovechó para demostrar su incomodidad con el arbitraje chileno Julio Bascuñán, quien cobró un polémico penal a favor de Brasil y pasó por alto una dudosa posición adelantada en el cuadro que dirige Tite.

“Duele muchísimo por la entrega que hizo el equipo. Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR y con ellos no. No entiendo su criterio. No sé si sabrá las reglas”, sostuvo el volante de la ‘Bicolor’.

“¿Va a pitar ese penalti?” MisterChip y la crítica a la decisión arbitral del Perú vs. Brasil por Eliminatorias

El estadístico español, MisterChip, se mostró confundido por la decisión del árbitro chileno, Bascuñán, al cobrar un segundo penal en el Perú vs. Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Dos decisiones arbitrales polémicas que terminaron en penal a favor de Brasil despertaron la indignación de millones de peruanos, pero también de personajes allegados al fútbol en el mundo.

Uno de ellos fue el estadístico MisterChip, quien siguió el encuentro sudamericano y se mostró sorprendido por los penales que cobró el árbitro chileno Bascuñán, sobre todo el segundo penal, al que no fue a revisar al VAR. “¿Va a pitar ese penalti también? Pero en que está pensando este hombre”, escribió en su cuenta de Twitter.

