Renato Tapia partió a Holanda pero antes de tomar su avión hizo un balance de lo realizado por la Selección Peruana en sus dos amistosos ante Ecuador y Costa Rica. Además el volante habló de la competencia por el puesto con Pedro Aquino y dijo que lo ve jugando en Italia.

"No siempre podemos estar en buena racha nos, está tocando ahora y hay que asimilarlo. Tenemos que seguir trabajando para que nos vaya mejor. No se cerró el año de la mejor manera pero eso no borra lo que hemos hecho en este proceso", dijo Renato Tapia en América TV.

El jugador de la 'bicolor' y del Feyenoord Rotterdam de Holanda, pidió dejar de comparar su desempeño con el de Pedro Aquino y dijo que ambos tratan siempre de aportar lo mejor en la cancha.

"Siempre voy a desear lo mejor para él. Hay que dejar eso de que él es primero o yo soy primero, aquí nadie tiene el puesto comprado todos trabajamos para darle lo mejor al equipo", dijo.

"En la Selección Peruana siempre se busca que juegue el mejor. Ojalá que vaya al fútbol italiano o donde sea, uno siempre le desea lo mejor al compañero. Yo siempre trato de llegar de la mejor manera pero es difícil llegar en buen nivel sin minutos. Espero tenerlos ahora así que vamos a trabajar para llegar de la menor marea en marzo", apuntó.

