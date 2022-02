Ser pieza clave en el esquema de Eduardo Coudet le costó a Renato Tapia quedar entre la espada y la pared, luego de que el DT de Celta de Vigo criticar a la Selección Peruana por las constantes lesiones del futbolista. Sin embargo, este episodio parece haber quedado en el pasado, según lo pudo confirmar el mismo deportista.

“Conversamos y el tema quedó ahí. Las cosas están muy bien. Lo hizo más para protegerme. Yo sigo trabajando de la misma manera. Estoy concentrado en el club. No se me pasa por la cabeza lo que pasará en marzo. Lo tengo presente pero no es lo que priorizo ahora. Sabemos que son dos partidos que nos marcarán la vida”, sostuvo el volante, en diálogo con + Deportes de ATV.

Por otro lado, Renato Tapia también decidió tomar acciones debido al alto precio de las entradas para el Uruguay vs. Perú por Eliminatorias. El volante de contención incaico hizo un llamado a las autoridades para que se vea reflejado un ajuste en el costo y, de esa manera, la escuadra blanquirroja pueda contar con el aliento de los suyos.

“Muchas personas van a viajar a Montevideo y muchos se quedarán fuera del estadio. Me parece que el precio de las entradas está muy alto. No nos basamos en lo que pueda pasar fuera del campo, pero creo que es un tema a tratar de corregir y de que las autoridades se pongan a trabajar y bajen el precio de las entradas. Que sea un espectáculo bonito para los peruanos y uruguayos”, agregó.

Fecha y hora confirmada para los partidos de Perú

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.





