La respuesta de Mario Salas sobre los elogios de Gabriel Costa en Perú y su crítica en Chile

Gabriel Costa aprobó y con nota alta su primera prueba de fuego con la Selección Peruana en los amistosos FIFA. El volante fue titular ante Ecuador y Brasil. Consecuentemente, dejó satisfecho a Ricardo Gareca. Inclusive, el ‘Tigre’ elogió al futbolista de Colo Colo.

Luego de su participación con la Selección Peruana, Gabriel Costa regresó a Chile para sumarse al equipo de Mario Salas , quien brindó una conferencia de prensa este jueves. El ‘Comandante’ fue consultado por la actuación de su futbolista en la última fecha FIFA y sobre sus constantes críticas tras no consolidarse como titular en Colo Colo.

“No vi el partido. No puedo responder porque no vi el partido. Sí sé que jugó. Estar en Colo Colo y elegir una formación es un lindo problema. No solo por Gabriel, sino por la calidad de jugadores que tenemos”, afirmó Mario Salas en conferencia de prensa.

“Jugar por la Selección y tener una seguidilla de partidos, es bueno. Los futbolistas llegan de buen ánimo”, agregó el extécnico de Sporting Cristal sobre el volante de la Selección Peruana.

Es preciso destacar que, actualmente, Gabriel Costa se perfila como una pieza importante en el equipo de Ricardo Gareca. De hecho, el volante tendrá que competir por el puesto con André Carrillo y con el mismo Christian Cueva, quien fue su compañero en Alianza Lima.

Aquí la broma de Pedro Gallese y Carlos Cáceda a Kevin Quevedo. (Video: Instagram / Foto: GEC)

►Vélez Sarsfield: "Luis Abram está dentro de los cinco mejores defensas del fútbol argentino"

►Miguel Trauco: "Me gustaría jugar en la posición de Yoshimar Yotun"

►La respuesta de Alianza Lima luego de que su sponsor se disculpe por la emisión de un polémico spot publicitario

►Pedro Aquino se mostró confiado en ganarse el puesto de titular en el equipo de Ricardo Gareca