Ricardo Gareca: ¿le volvió a abrir las puertas de la Selección Peruana a Claudio Pizarro?

¿Ricardo Gareca volverá a convocar a Claudio Pizarro a la Selección Peruana ? El entrenador habló nuevamente del delantero de Werder Bremen y no descartó tenerlo nuevamente en el equipo. El DT reiteró que para él la edad no es relevante para estar en la 'bicolor'.

"Lo que dijo nosotros lo interpretamos como que ya no tiene sentido ser llamado a la Selección Peruana porque lamentablemente no pudo ir al mundial. Pero si él está y yo lo escucho declarar... y bueno quién puede dudar de su importancia. Nosotros ya hemos dado muestra que no nos interesa la edad", dijo en Fox Sports Radio Perú.

"Por ejemplo a Carlos Lobatón lo llamamos en un momento en el que parecía que no lo íbamos a llamar. Y me tocó vivir un momento difícil con Carlos que me dolió más a mí que a él, en Santiago. Lo puse y lo saqué y eso no lo hice nunca con nadie", recordó el entrenador.

"Si yo tengo que hacer cualquier cosa para el beneficio de la Selección Peruana lo hago, sea el jugador que sea. Para eso me contrataron para tomar decisiones", dijo Ricardo Gareca.

