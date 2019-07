Ricardo Gareca confirmó amistoso contra Ecuador para el mes de setiembre

A modo de preparación antes de su participación en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, la Selección Peruana jugará seis partidos amistosos y los equipos rivales ya van confirmándose.

En una entrevista con RPP, el DT de la 'bicolor', Ricardo Gareca, confirmó que el primer amistoso que disputará Perú será ante Ecuador en Estados Unidos, el 5 de setiembre.

"Oficialmente, de lo que me han dicho hasta el momento enfrentamos a Ecuador, luego a Brasil y contra Uruguay de ida y vuelta y terminaríamos a confirmar con rivales que todavía no me han confirmado. En total son seis partidos", afirmó Ricardo Gareca.

Por otro lado, el partido ante Brasil está programado para el 10 de setiembre en Los Ángeles. Las entradas para el público ya se encuentran a la venta y varían entre 40 y 150 dólares en el portal ticketmase.com.

Carlos Zambrano celebró sus 30 años a ritmo de salsa. (América TV)

►Carlos Zambrano reveló un momento clave que ayudó a la 'bicolor' a llegar a la final de la Copa América 2019

►Pablo Lavandeira sufrió un golpe y es duda para el debut de Universitario en el Torneo Clausura

►Universitario de Deportes busca un '9' ¿Será Luis Aguiar?

►¡A ritmo de salsa! Carlos Zambrano festejó su cumpleaños y Christian Cueva cantó en la celebración [VIDEO]