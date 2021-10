La Liga 1 ha dejado varios nombres sobre la pizarra de Ricardo Gareca, siendo el de Percy Liza uno de los que podría ser novedad en unas futuras convocatorias en la Selección Peruana, cosa que fue confirmada por el mismo estratega del conjunto nacional.

“Percy Liza está en consideración y siendo seguido por nosotros. Podemos contar con el también y, si se da el momento, tendrá su oportunidad. El profesor (Roberto) Mosquera le está dando mucha continuidad en su equipo y eso ayuda. Esto tiene que ver con un trabajo que se está dando en muchos equipos, dándole oportunidad a muchos jóvenes”, indicó el DT del combinado blanquirrojo en conferencia de prensa.

Por otro lado, Ricardo Gareca también se refirió a la ausencia de Santiago Ormeño en la reciente convocatoria de la Selección Peruana, cosa que no necesariamente le cierra las puertas del combinado incaico en los meses venideros, debido al gran rendimiento que mostró cuando le tocó defender al equipo nacional.

“Santiago Ormeño no está, pero posiblemente más adelante se pueda dar. Lo que pasa con él es que se está dando una no continuidad de mucho tiempo. La participación en su equipo es muy poca. Queremos darle oportunidad a los delanteros que tienen continuidad en sus equipos. Aún entrenando Jefferson Farfán como reemplazo, tiene más actividad que él. No es nada particular contra él”, acotó.

La Selección Peruana ya tiene listas las fechas para volver al ruedo

El primer cotejo se pactó en el Estadio Nacional para este jueves 11 de noviembre, desde las 9 p.m. (hora peruana). Cinco días después, la Selección tendrá que irse a Caracas para otro duelo crucial, ante los llaneros. Este compromiso está programado para dar inicio a las 7 p.m. (hora local) ó 6 p.m. en horario del país incaico.

Con 11 unidades en la tabla de posiciones, el conjunto blanquirrojo debe sumar sí o sí para no quedar relegado y acortar esa diferencia de cinco unidades que hoy lo separan de la zona de repechaje, la misma que le permitió llegar a un mundial, en 2018, tras 36 años de ausencia en este tipo de competencias.

