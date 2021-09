Este miércoles por la tarde, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa. Y no solo analizó el presente de la Selección Peruana en las Eliminatorias o del propio Uruguay, rival de este jueves. También se refirió a algunos jugadores que no estuvieron en su lista para esta fecha triple, como Pedro Aquino. Incluso aseguró que la ausencia del volante no es por un tema de indisciplina.

“Es una decisión nuestra”, respondió el técnico argentino al ser consultado sobre la no convocatoria del volante del América de México, quien atraviesa un buen presente. “Es lo que tenemos para esta convocatoria, no tiene nada que ver un acto de indisciplina. Son decisiones personales nuestras y en las que el máximo responsable soy yo”, sostuvo.

Sin embargo, no descartó llamar al exjugador de Sporting Cristal para las próximas jornadas del certamen rumbo a Qatar 2022. “En cualquier momento puede llegar a venir”, afirmó Ricardo Gareca.

La Selección Peruana no tiene margen de error este mes frente a Uruguay, Venezuela y Brasil, reconoció Ricardo Gareca. “Estamos en una situación muy incómoda y la única manera de salir es ganando. Lo tenemos claro”, declaró el entrenador de la ‘Blanquirroja’.

La última pizarra del ‘Tigre’

Este miércoles por la mañana, la Selección Peruana entrenó en el estadio Nacional. La práctica le sirvió a Ricardo Gareca para comprobar que todos estaban al 100 %, pero también para ir definiendo con quiénes arrancará en el cotejo de este jueves ante Uruguay, por la fecha 9 de las Eliminatorias.

Y si bien aún no se conoce la última palabra del ‘Tigre’, el once que colocó fue Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

