La selección de Colombia quedó fuera de Qatar 2022, tras quedar sexta en la tabla de posiciones, sin opción a repechaje para ingresar al certamen. Esto desencadenó la salida de Reinaldo Rueda y la búsqueda de un nuevo comando técnico para el próximo ciclo mundialista. El nombre de Ricardo Gareca comenzó a sonar, pero ¿qué tan cierto es?

Para despejar dudas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, indicó para Radio Caracol que los rumores sobre un contacto con Gareca o con Gustavo Alfaro son “totalmente falsos, ambos están con contrato. Nosotros no tenemos nombres. Aún no hay candidato para la selección colombiana”.

De momento, siguen en la búsqueda de un comando técnico, con experiencia en elencos nacionales: “Aún no lo sabemos, la idea es lo más pronto posible, tenemos que estar muy pendientes que al momento de tomar una decisión creamos que deba ser la más acertada. Lo ideal es buscar a uno especializado en selecciones”.

Respecto a la salida de Rueda del combinado cafetero, Jesurún manifestó que fue solo el cierre de un periodo. “Con él [sobre Reinaldo Rueda] se termina un ciclo, un periodo desafortunadamente que no fue exitoso, este proyecto no se logró y como un acuerdo, más por decisión de él, se terminó nuestra relación laboral”, indicó.

“En el campo de juego no se lograron los objetivos, fue muy doloroso porque, además, se trataba de un excelente ser humano y, en este caso, no es fácil tomar este tipo de decisiones”, comentó el mandamás de la FCF, de quien también surgieron rumores sobre una posible salida, por no conseguir el pase al Mundial.

En tal sentido, prefirió ser enfático al mencionar que “siempre los culpables, cuando no hay resultados competitivos, son los directivos, pero cuando clasificamos a los últimos dos mundiales ni lo mencionaron. Eso es un contrasentido”. Por lo pronto, el elenco colombiano ya tiene propuestas para amistosos, aunque ninguna se ha concretado, a falta de DT.





