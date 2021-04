La semana pasada Conmebol confirmó el calendario para la reanudación de las Eliminatorias Qatar 2022. Tras la suspensión de las jornadas 5 y 6, en el mes de marzo, el máximo ente del fútbol sudamericano anunció que en junio se jugará la fecha doble, donde la Selección Peruana enfrentará a Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. Bajo este contexto, Ricardo Gareca ya trabaja para conseguir el primer triunfo del combinado nacional en el proceso clasificatorio, tras el discreto arranque del torneo.

“Hay una realidad. La selección tiene que empezar paso a paso, como primera medida ganar, tener la posibilidad de pensar en un Mundial. Me preocupa que la selección consiga triunfos, salir de esta posición incómoda y estamos en condiciones de seguir mejorando. Lo primero es lo primero, es salir de esta situación en la que estamos inmersos”, dijo el DT de la blanquirroja a Movistar Deportes.

Ricardo Gareca, a su vez, indicó que “podríamos tener más puntos de los que tuvimos, pero se nos escaparon algunos partidos. Confío en nuestra recuperación y estamos en condiciones de recuperarnos. No pensábamos contar con un punto en cuatro fechas, pero es nuestra realidad. Pero la realidad también es que confío en la recuperación”.

Por otro lado, aunque todavía no está confirmado, todo hace indicar que el próximo año se disputarán fechas triples. En base a esta situación atípica, el ‘Tigre’ también dejó su punto de vista: “Para lo que se resuelva, vamos a estar preparados. Más allá de que todo se comprima más, de todas maneras vamos a estar preparados. Todos vamos a estar en la misma situación. No lo veo como un problema”.

El técnico de la Selección Peruana sostuvo: “Las fechas triples no tendría inconvenientes en hacerlo (jugarlo), pero hay que ver los problemas con los clubes. Creo que en el año 2022 hay posibilidad de ir poniendo fechas. Hay Copa Libertadores, calendario en Europa. Hay que acoplarnos a esta situación que está inmerso el mundo, que es la pandemia. Yo quisiera que esté más descomprimido, pero es lo que nos toca y hay que afrontarlo”, afirmó.

Finamente, el seleccionador nacional también explicó la razón por la cual no se llegó a disputar amistosos durante la última fecha FIFA, algo que sí hicieron combinados como Ecuador y Bolivia, justamente, este último el próximo rival de la bicolor. ”No estaba muy seguro todo y como Conmebol ya había suspendido las eliminatorias y no era claro el viaje, decidimos tomar esa decisión. No sabíamos con qué jugadores íbamos a contar y con esa duda preferimos no hacerlo. Contemplamos todo y resolvimos eso, y dejamos que ellos continúen en sus equipos”, zanjó.





