Ricardo Gareca: "No habrá un peruano en Real Madrid pero sí en otras ligas competitivas"

Ricardo Gareca habló de la presencia de sus jugadores en ligas de Sudamérica y dijo que confía en el crecimiento de sus dirigidos a pesar de no jugar en equipos top de Europa como Real Madrid. El DT de la Selección Peruana afirmó que hay que tener paciencia y señaló que es creyente de los procesos.

"Los peruanos están, no en equipos como Real Madrid pero por ejemplo Argentina es una de las ligas más competitivas del mundo. En Brasil usted no sabe quién va a salir campeón. México es exigente. El fútbol sudamericano es muy competitivo", dijo en entrevista con Fox Sports Radio Perú.

"Me parece que hay un deseo al que hay que darle tiempo. Perú está por el buen camino, nosotros estamos por el buen camino. Muchas veces la ansiedad juega na mala pasada. Uno quiere ver las cosas ya y todo tiene un proceso. Creo en los procesos y en las programaciones", añadió el DT.

El técnico de la Selección Peruana aclaró que nunca lo llamaron de Argentina y reiteró que se quedará a cumplir su contrato. "Yo amo a mi país, son posibilidades que se presentan pero no me permitiría romper un contrato. Yo el compromiso lo tengo con el país", dijo.



"Hay gente que no puede entender que un técnico le diga que no a su propio país. Una vez que yo me comprometí con Perú no pienso irme. Ruggeri es amigo, a veces habla pero no, él me conoce, sabe que no me iré, él es como un hermano del fútbol", afirmó el entrenador.

