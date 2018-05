Selección Peruana: ¿Por qué Ricardo Gareca no ha hecho oficial la lista preliminar?

Hace pocos días, la Selección de Australia presentó la lista preliminar de jugadores que irán al Mundial Rusia 2018. Los 'Socceroos' son rivales de la Selección Peruana en el grupo C del certamen que empezará en junio próximo y los hinchas de la blanquirroja se preguntan porque Ricardo Gareca no ha hecho lo mismo. Antonio García Pye se encargó de responder.

Lo primero que aclaró el gerente de la Selección Peruana es que no es una obligación entregar esta lista preliminar y por ello Ricardo Gareca ha optado por esperar hasta el final para anunciar la lista definitiva de 23 jugadores que irán al Mundial Rusia 2018. Eso será el 14 de mayo ante la FIFA.

"La convocatoria oficial sale el 14 de mayo y se le va a informar primero a la FIFA por reglamento. Tengo entendido que el comando técnico tiene la intención de reducir la lista de preseleccionados lo máximo posible y solo llamar a los que tengan más posibilidades de integrar la lista final", dijo el gerente de la Selección Peruana.

Pero a pesar de no tener la lista preliminar, este miércoles la Selección Peruana empezará a entrenar en la Videna con jugadores convocados de forma no oficial, pero con la base del grupo que irá al Mundial Rusia 2018. Aún no se confirma si serán los 23 exactos o el número subirá a 25 o 27 jugadores.

Sobre la presencia de Paolo Fuerrero, García Pye señaló que el 'Depredador' "tiene muchas ganas de estar acá. Está entusiasmado", dijo. Además, evitó responder si volverán a concentrar en el Swissotel , lugar donde Paolo Guerrero se habría contaminado. "Esa respuesta la debe dar el comando técnico", indicó.

